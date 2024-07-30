مدبولي بشفافية للإعلاميين: الدولة تتحمل 450 مليون جنيه يوميًا لدعم المواد البترولية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يوليو 2024 05:30 مساءً - كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تتحمل يوميًا نحو 450 مليون جنيه لدعم المواد البترولية.

جاءت هذه التصريحات في إطار الجلسة الحوارية التي عقدها رئيس الوزراء، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية والتواصل مع وسائل الإعلام.

وتعكس تلك الأرقام حجم الالتزام الكبير الذي تتحمله الدولة لضمان استقرار أسعار المواد البترولية وتوفيرها للمواطنين بأسعار مدعومة، ضمن جهود الحكومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.

في سياق منفصل، أكد مدبولي على أهمية البرامج الحوارية "التوك شو" كوسيلة لتوضيح سياسات الحكومة والإجابة على تساؤلات المواطنين.

وأعرب عن استعداده الكامل للمشاركة في مثل هذه البرامج بعد عودتها من إجازة الصيف، لتعزيز الشفافية وتوضيح الرؤية المستقبلية للحكومة المصرية.