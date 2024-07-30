رئيس الوزراء: «ماشين على حد السيف.. ومصر قوة إقليمية بيتعمل حسابها»

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يوليو 2024 05:30 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تظل قوة إقليمية بيتعمل حسابها وحساب تأثيراتها، معلقا بالقول: "«ماشين على حد السيف.. إزاى نحقق مصالحنا كدولة والاحتفاظ بقوة وريادة مصر فى المنطقة، والموضوع مش كلام تعبير أو إنشا.. مصر لها ثقل وتظل مصر قوة إقليمية بيتعمل حسابها وحساب تأثيراتها".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى ولقاء مفتوح على الهواء مع عدد من الإعلاميين ورؤساء التحرير. وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عقد جلسة حوارية شهرية مع الإعلاميين والكتاب ورؤساء التحرير شهريا على الهواء للإجابة على الأسئلة بمنتهى الشفافية.

