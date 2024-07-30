مدبولي للإعلاميين: الدولة حرصت على سداد مستحقات الشركاء الأجانب والدولة المصرية تواجه يوميا حجما هائلا من الأكاذيب والشائعات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يوليو 2024 05:30 مساءً - قال رئيس الوزراء إن الدولة حرصت على سداد مستحقات الشركاء الأجانب.

ودعا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وسائل الإعلام إلى التوزان فى عرض وجهات النظر، مضيفا: "يجب أن يكون هناك توازن فى عرض وجهات النظر وإتاحة وجهة نظر الحكومة، مثل عرض التوجهات الأخرى ليتمكن المواطن من سماع كل الآراء".

أضاف مدبولى خلال مؤتمر صحفى ولقاء مفتوح على الهواء مع عدد من الإعلاميين ورؤساء التحرير: نواجه كل يوم حجما هائلا من الأكاذيب والشائعات، وأصبح جزء من شغلنا كأجهزة الدولة نطلع علشان نرد على أكاذيب مدروسة وناس وراها، ولها تداعيات على المستوى المحلى أو الدولى".

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تحمل الدولة دعم المواد البترولية 450 مليون جنيه يوميا، متسائلا: "هل عندي قدرة تحمل هذا الموضوع وإلى متى؟". أضاف مدبولي، أن الدعم أدى إلى الإنفاق في مجالات وخدمات معينة بدلا من الإنفاق على صحة وتعليم وبنية أساسية، مضيفا:" اضطريت أقلل من الإنفاق على هذه الخدمات".

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تظل قوة إقليمية بيتعمل حسابها وحساب تأثيراتها، معلقا بالقول: "«ماشين على حد السيف.. إزاى نحقق مصالحنا كدولة والاحتفاظ بقوة وريادة مصر فى المنطقة، والموضوع مش كلام تعبير أو إنشا.. مصر لها ثقل وتظل مصر قوة إقليمية بيتعمل حسابها وحساب تأثيراتها".

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عقد جلسة حوارية شهرية مع الإعلاميين والكتاب ورؤساء التحرير شهريا على الهواء للإجابة على الأسئلة بمنتهى الشفافية.