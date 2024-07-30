نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفوجراف.. ننشر نسب نجاح 7 مواد بالثانوية العامة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الأيام الماضية، عن نسب نجاح 7 مواد ضمن مواد امتحانات الثانوية العامة 2024.

يرصد "دوت الخليج" خلال تلك التقرير نسبة النجاح في 7 مواد بالثانوية العامة 2024.



- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2024، 96.62%، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 6716 طالبًا، بنسبة 0.95 % من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 707166 طالبًا.

- نسبة النجاح في امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت 97.88%، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 124768 طالبًا بنسبة 18.37% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 679319 طالبًا.

- نسبة النجاح فى امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة 2024، 94.21%، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 11369 طالبًا بنسبة 2.27% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 501642 طالبًا.



- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى 96.25%؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95 %؜ فأكثر من الدرجة الكلية 51943 طالبًا، بنسبة 7.57% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 686616 طالبًا.

- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ 96.43%، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 2618 طالبًا، بنسبة 1.39% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 188851 طالبًا وطالبة.

- نسبة النجاح فى مادة الكيمياء للثانوية العامة 2024 وصلت لأكثر من 92%.

- نسبة النجاح فى مادة الجغرافيا للثانوية العامة 2024 أكثر من 92%.