رئيس الوزراء: الدولة المصرية لا تبيع أصولها

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 يوليو 2024 06:35 مساءً - أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة المصرية لا تبيع أصولها.

وأوضح «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الثلاثاء، أن الدولة تطرح إدارة وتشغيل الأصول للقطاع الخاص من أجل الوصول لأحسن خدمة في هذه المرافق والاستفادة من هذه الأصول، مضيفا: «نقوم بتعظيم الاستفادة من أصول الدولة على اكمل وجه ونقوم بتحسين الخدمات في أصول الدولة من اجل توفير عائد أكبر منها».

وتابع: «نواجه حجم هائل من الأكاذيب والشائعات في الكثير من القطاعات، وكان هناك شائعات كثيرة عن مراجعة صندوق النقد الدولي لملف مصر».