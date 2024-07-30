مجلس الوزراء يمدد فترة عدم مطالبة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية بالعودة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 يوليو 2024 06:35 مساءً - وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتمديد فترة عدم مطالبة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، الذين تجاوزت مدة إعارتهم بالخارج عشر سنوات، بالعودة حتى 30 سبتمبر 2024.

وتأتي هذه المهلة الأخيرة بهدف إتاحة الوقت اللازم لإتمام الإجراءات التنظيمية الخاصة بتمديد الإعارات الخارجية، وإعداد نظام إلكتروني يختص بإدارة مدد الإعارات والإجازات بدون أجر.

وستقوم الجامعات والمراكز البحثية بتلقي طلبات التمديد من أعضاء هيئة التدريس والبحوث، والتعامل مع هذه الطلبات من خلال فحصها وتقديمها للمجالس المتخصصة لإصدار القرارات اللازمة، حتى يتم تفعيل البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.