مصطفى مدبولي: نجاح الحكومات يقاس بمدى قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 يوليو 2024 06:35 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن وجود برامج مع مؤسسات دولية، بمثابة رسالة ثقة في اقتصاد الدولة، موضحًا: «أي دولة يقاس نجاح حكومتها في قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر».

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي، تنقله قناة «إكسترا نيوز»: «لا يوجد مستثمر خارجي يمكنه الاستثمار إلا بعدما يطمئن إلى البيئة التي يستثمر فيها، فأي مستثمر لا يريد الاستثمار لمدة سنة أو سنتين، لكن لمدة 15 أو 20 سنة».

وتابع رئيس الوزراء: «المستثمر يريد الاطمئنان إلى أن الدولة ستؤمن استثماراتها، وهذا الكلام يستقيه من شهادات مؤسسات دولية، وأن تعمل الدولة في إطار برامج مميزة تثني عليها المؤسسات الدولية، وإجراءات تنفذها الدولة على الأرض مثل الحوافز والتسهيلات وحل مشكلات المستثمرين الداخليين، لأن المستثمر الداخلي جزء من الرسالة الإيجابية للمستثمر الخارجي».