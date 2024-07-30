ضبط قائد سيارة تسبب في تعطيل الحركة المرورية بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يوليو 2024 06:36 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، متضمناً قيام سيارة مثّبت عليها لوحة معدنية غير خاصة بالمنصرف من وحدة المرور، وزجاج ملون حاجب للرؤية، بالتوقف بمنتصف الطريق وإعاقتها للحركة المرورية بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية.

بالفحص تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية من تحديد وضبط السيارة المُشار إليها وقائدها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيالهما.