نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "دوت الخليج" تُهنئ الزميل محمود الجلاد لاختياره معاونًا لوزير الأوقاف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تهنئ جريدة وبوابة دوت الخليج، الزميل محمود الجلاد، الصحفي بالمؤسسة سابقًا، وعضو نقابة الصحفيين، على اختياره معاونًا لوزير الأوقاف للشؤون الإعلامية.

وكان قد أصدر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف قرارًا بتكليف الكاتب الصحفي محمود ضاحي محمود الجلاد عضو الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين، معاونًا لوزير الأوقاف للشؤون الإعلامية.

الجدير بالذكر أن محمود الجلاد عضو بالجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وعضو لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، وعمل بالعديد من المؤسسات الصحفية المحلية والدولية، ومنها “موقع دوت الخليج الإلكتروني”، وتولّى تحرير عدد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية.