نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل شباب الجيزة يناقش خطط تطوير نادي الإعلاميين مع مجلس الإدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، بمجلس إدارة نادي الاعلاميين لبحث سبل تطوير النادي ومناقشة المشاريع الإنشائية والاستثمارية واستحداث مشاريع طرح استثماري، وذلك بعرض بعض الأماكن المتاحة للطرح الاستثماري بما يعود بالنفع للأعضاء.

وذلك بحضور إيهاب ف أو ي وكيل المديرية لشئون الرياضة وطارق الشرباصي رئيس مجلس إدارة نادي الاعلاميين، ومحمد صبري أمين الصندوق، ضياء درويش عضو مجلس الإدارة، وعلاء فهمي المدير التنفيذي للنادي.

ووعد الصبروط بدراسة المعوقات التي قد تعرقل سير التطوير للوصول إلى حلول لها.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يهتم بتنوع المشروعات المقدمة داخل الهيئات الشبابية والرياضية من خدمات رياضية واجتماعية وثقافية، وغيرها وتطويع البرامج بما يخدم كافة الأعمار.

كما رحب مدير المديرية بالطرح المعروض من مشروعات وأفكار، ووعد بالدراسة للبدء في العمل لإخراجها على أرض الواقع.

وبدورهم، شكر الحضور وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، على سعة صدره وحسن استقباله.

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