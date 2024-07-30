عمرو الفقى يهنئ المنتخب الأولمبى بالفوز على إسبانيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يوليو 2024 07:33 مساءً - هنأ عمرو الفقى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لـ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المنتخب الأولمبى بالفوز على إسبانيا بهدفين مقابل هدف بالجولة الثالثة بالدور الأول بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ، ليتصدر المنتخب المصري مجموعته برصيد 7 نقاط ويتأهل لدور الثمانية منتظراً ثاني المجموعة الرابعة التي تضم اليابان و مالي و باراجواي و إسرائيل.

وكتب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لـ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر صفحته على فيسبوك:" مبروك منتخب مصر 2 إسبانيا 1".

عمرو الفقى

وأحرز هدفي منتخب مصر إبراهيم عادل في الدقيقة 40 و 62 ، بينما أحرز صامو مهاجم إسبانيا هدف في الدقيقة 89 ، ليتأهل منتخب مصر مع إسبانيا للدور التالي برصيد 6 نقاط .

بدأت المباراة بهجوم منتخب مصر عن طريق إبراهيم عادل ولكن التكتل الدفاعي للمنتخب الإسباني يمنع وصول تسديدات اللاعب للمرمى ، في الوقت الذى يلعب فيه المنتخب الإسباني على الهجمات المرتدة.

وينجح حارس إسبانيا في التعامل مع تسديدة قوية لنبيل كوكا في الدقيقة 19 .

الدقيقة 17 تسديدة من مهاجم إسبانيا تصطدم بالقائم الأيمن لحمزة علاء.

الدقيقة 19 تسديدة قوية من احمد نبيل كوكا يتصدى لها حارس إسبانيا ببراعة يخرجها لركنية .

يهدأ اللقاء نسبياً لعدة دقائق وينحصر اللعب في وسط الملعب.

الدقيقة 35 تسديدة قوية من زيزو لكن بعيدة عن المرمى .

في الدقيقة 40 تمريرة من زيزو تصل لإبراهيم عادل يسددها رائعة معلنا عن هدف التقدم للمنتخب المصري.

مع بداية الشوط الثاني أجرى روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أولى تغييراته بخروج كريم الدبيس ونزول محمود صابر بعد عودته من الإيقاف لحصوله على طرد مباشر في نهائي بطولة أمم أفريقيا امام المغرب ترتب عليه إيقافه لمباراتين أمام الدومينكان و أوزبكستان .

بدأ الشوط الثاني بهجوم من منتخب إسبانيا ودفاع من منتخب مصر على أمل تعديل النتيجة لكن ينجح دفاع مصر في التصدي لجميع المحاولات.

في الدقيقة 62 ينجح إبراهيم عادل في استغلال تمريرة مدافع إسبانيا لحارس فريقه ويسددها محرزًا الهدف الثاني.

الدقيقة 71 خروج عمر فايد ونزول محمد طارق بدلًا منه .

الدقيقة 73 عرضية من زيزو تصل لإبراهيم عادل يسددها في الحارس وتصل لكوكا يتصدى لها الحارس ليمنع الهدف الثالث.

الدقيقة 85 خروج محمد شحاته ونزول احمد عاطف

الدقيقة 82 خروج أسامه فيصل ومشاركة بلال مظهر

الدقيقة 88 هدف لمنتخب مصر لكن يتم إحتسابة تسلل.

الدقيقة 90 عرضية للمنتخب الإسباني يقابلها صامو برأسية محرزا الهدف الأول .

يستمر الضغط الإسباني على أمل تعديل النتيجة .

يحتسب الحكم 10 دقائق .

الدقيقة 90+9 تمريرة رائعة من ابراهيم عادل لاحمد عيد ينفرد بالمرمى ويسددها يتصدى لها الحارس الإسباني ويخرجها لركنية.

يواصل المنتخب الإسباني هجومه ويجري أكثر من تعديل على أمل تعديل النتيجة لينتهي اللقاء بفوز منتخب مصر 2 / 1 ويتصدر مجموعته.

ضم تشكيل منتخب مصر كل من في حراسة المرمي حمزة علاء ، وفي الدفاع حسام عبد المجيد وعمر فايد وكريم الدبيس واحمد عيد، وفي الوسط محمد النني وأحمد نبيل كوكا ومحمد شحاتة، وفي الهجوم زيزو وابراهيم عادل وأسامة فيصل.

أدار مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام اسبانيا طاقم تحكيم كندى ، ويتكون الطاقم الكندى من: حكم ساحة: الكندي درو فيشر،المساعد الأول: الكندي وأوزبكستان مايكل بارفيجن، المساعد الثاني: الكندي لياس عرفة، الحكمة الرابعة: الصربية جيلينا شفيتكوفيتش.