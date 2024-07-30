الأولى على الثانوية الأزهرية أدبى: مكالمة الشيخ الطيب أفضل تكريم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يوليو 2024 07:33 مساءً - قالت الطالبة هبة محسن خورشيد بنت قرية بساط مرمز طلخا، بمحافظة الدقهلية، والحاصلة علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية، في الثانوية الأزهرية شعبة أدبي، بمجموع 98.25%، إنها سعيدة للغاية بتلقي مكالمة من فضيلة شيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب، يخبرها بحصولها علي المركز الأول.

وقالت الطالبة هبة، إنها لم تتوقع حصولها علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية في الشعبة الأدبية للثانوية الأزهرية، والحمد لله حمدا طيبا إن راضاني الله عز وجل وكلل مجهودي وتعبي بذلك التفوق.

واستكملت الطالبة حديثها أن مثلها الأعلي هي دكتورة جامعية بكلية الدراسات الاسلامية بجامعة الأزهر، وكانت دائما تحفزها وتشد من أزرها لتكون من المتفوقين، وبالفعل سعت الطالبة إلي ذلك واجتهدت حتي اكرمها الله باعلان تفوقها اليوم.

فيما قال والد الطالبة أن مكالمة شيخ الأزهر التي تلقاها منذ قليل رفقه نجلته هي تكريم بمفردها، وأنها بشرة عظيمة وتكريم من المولي لمجهود ابنته.