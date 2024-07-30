ماذا علقت صحف إسبانيا عن فوز مصر فى أولمبياد باريس.. "صور"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يوليو 2024 07:33 مساءً - أبدت الصحف الإسبانية حزنها الشديد جراء الخسارة التي تلقاها منتخب الماتادور الأولمبي أمام منتخبنا الوطني 2-1، في المباراة التي جرت عصر اليوم بين المنتخبين، في الجولة الثالثة من دور المجموعات في أولمبياد باريس لكرة القدم رجال، وهي الخسارة التي جعلت الإسباني يتنازلون عن الصدارة لصالح الفراعنة.

صحيفة ماركا

وكتب صحيفة "ماركا" الاسبانية: " إسبانيا تسقط أمام مصر وتحتل المركز الثاني في المجموعة بفوزين وخسارة واحدة، وسيلعب فريق سانتي دينيا في الدور ربع النهائي ضد اليابان".

صحيفة موندو

وكتبت صحيفة "موندو ديبوتيفو" الإسبانية: "مصر تفاجئ إسبانيا وتتأهل كمتصدر للمجموعة"، وأكدت الصحيفة أن منتخب لاروخا أدخل نفسه في حالة من الفوضى، لأنه استهون بالمباراة وبدا على أداء اللاعبين أن المباراة غير مهمة لذلك تجرعوا مرارة الخسارة.

سبورت

وكتبت صحيفة "سبورت" الإسبانية: "إبراهيم عادل يعقد الحياة على إسبانيا، وداعاً للمركز الأول وسنواجه اليابان".

آس

أما صحيفة "آس" الإسبانية، فقالت: "مصر تفاجئ إسبانيا وتخطف الفوز وصدارة المجموعة، لقد قدم مباراة رائعة مستفيدًا من قوته، وكونه قويًا جدًا في الدفاع، وعرفوا كيفية الدفاع في جميع الأوقات ولم يكن عليهم سوى الاستفادة من الهجمات المرتدة والأخطاء الإسبانية".

حقق منتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي فوزا هاما على إسبانيا بنتيجة 2 / 1 في الجولة الثالثة بالدور الأول بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ، ليتصدر المنتخب المصري مجموعته برصيد 7 نقاط ويتأهل لدور الثمانية منتظراً ثاني المجموعة الرابعة التي تضم اليابان و مالي و باراجواي و إسرائيل.