الرئيس السيسي يصطحب الشيخ محمد بن زايد في زيارة لمدينة العلمين الجديدة واستقبال حافل من المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 يوليو 2024 12:32 صباحاً - اصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسي أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ضيف مصر، فى جولة بمدينة العلمين الجديدة.

وخلال الجولة، حرص المواطنون على التقاط الصور مع الزعيمين وسط أجواء مبهجة.

وحرص الرئيس السيسى على استقبال الشيخ محمد بن زايد خلال تواجده بمدينة العلمين الجديدة، حيث تشهد العلاقات المصرية - الإماراتية توافقًا فى مختلف الملفات، إلى جانب حرص الزعيمين الدائم على التواصل بشأن مختلف الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقاطع الفيديو والصور عبر منصاتهم المختلفة، مشيدين بالأجواء الإيجابية للعلاقات المصرية الإماراتية بوجه عام، والعلاقات الأخوية بين الزعيمين.