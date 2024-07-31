إدارة مهرجان العلمين الجديدة تعرب عن أسمى مقامات التقدير والاحترام والحفاوة بزيارة الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 يوليو 2024 12:32 صباحاً - تتشرّف إدارة "مهرجان العلمين الجديدة"، بأن تعرب عن أسمى مقامات التقدير والاحترام، وأبلغ معاني الترحيب والحفاوة، بزيارة فخامة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس جمهورية مصر العربية، بصحبته سمو الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في جولةٍ كريمة بين رواد المهرجان وأهالي مدينة العلمين الجديدة؛ الكرام.

وإذ تسعد إدارة "مهرجان العلمين الجديدة" والذي تنظمه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، بهذا التشريف والتكريم، فإنها تفخر وأهالي محافظة مطروح، وعموم المصريين، بوجود "المهرجان" على أرضٍ مصرية، شهدت أكبرَ تحولٍ من الصحراء والألغام؛ إلى التنمية والعمران، لتصبح نموذجًا بين أبهى المدن العالمية، وتستقبل المهرجان الأبرز في الشرق الأوسط، ولتتميز بكونها موقعًا مميزًا لتحقق الأحلام بلا حدود، وذلك بفضل أيادٍ مصرية، وجهودٍ مخلصة لقيادة سياسية واعيةٍ ومُلهمةٍ وقادرة على صناعة الأفضل لأبناء مصر، بفضل الله وتوفيقه، لتصبح بهذا مدينة "العلمين الجديدة" برمّتها؛ أيقونةً للبحر المتوسط، وليصبح "مهرجان العلمين الجديدة"، حدثًا تنمويًا وإنسانيًا يتبنى مشروع صناعة الوعي وبناء الإنسان الذي أطلقه فخامة الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، والذي شرفنا بزيارته وأخيه سمو الشيخ "محمد بن زايد"، "مهرجان ومدينة العلمين الجديدة" بين أبناء مصر، وزوارها، وأحبّائها؛ بخير وأمان، داعين الله أن يحفظ القيادتين الحكيمتين لما فيه خير مصر والإمارات.