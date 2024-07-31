نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية للسعوديين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يهتم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، حول شروط قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية، حيث يحرص البنك على تقديم قروض مالية دون فوائد وبالتقسيط 48 شهر فقط وكذلك دون رسوم إدارية، وغير ذلك من المزايا والخدمات التمويلية المتوفرة للأفراد لحل غلاء المعيشة، ومن خلال المقال سنوضح لكم شروط قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى طريقة التقديم بالخطوات على قرض الأسرة، والمزايا المقدمة من البنك

شروط قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية للسعوديين

ويتساءل العديد من المواطنين والمواطنات السعوديات الذين يرغبوا الحصول على قرض الأسرة، حول شروط القرض من بنك التنمية الاجتماعية، حيث حدد مجموعة من الشروط، الواجب توافرها للحصول عليه، وتتمثل في:

يجب على المتقدم أن يكون حاصل على الجنسية السعودية.

يشترط على المتقدم أن يحصل على دخل شهري ثابت يساوي 3000 ريال سعودي للفرد.

يشترط على المتقدم، ألا يزيد دخل الأسرة عن مبلغ 14500 ريال سعودي.

يشترط ألا يزيد عمر المتقدم عن 70 عام فقط لا غير.

يجب على المتقدم توفير العنوان الوطني السعودي في المملكة العربية السعودية عند طلب قرض الأسرة

يشترط تمويل الأسرة عن طريق بنك التنمية الاجتماعية توفير مبدأ أعالة طفل أو أكثر في السعودية.

مزايا قرض الأسرة من بنك التسليف

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية، عدد من المزايا المختلفة، التي يحصل عليها الفرد بمجرد، ومنها:

يتميز قرض الأسرة بالحصول عليه دون كفيل غارم سعودي الجنسية لجميع موظفي القطاع الحكومي.

كما يتميز أنه دون فوائد إضافية أو دون أرباح لدى بنك التنمية الاجتماعية.

يمكن الحصول على القرض من بنك التنمية الاجتماعية دون رسوم إدارية حتى الحد الأقصى للتقديم الإلكتروني.

يمكن الحصول عليه بالتقسيط الشهري الميسر لمدة تصل إلى 48 شهر.

تبلغ قيمة القرض من 18 ألف ريال إلى 100 ألف ريال سعودي كحد أقصى عن طريق بنك التنمية الاجتماعية في دولة السعودية.

طريقة التقديم بالخطوات على قرض الأسرة

وحدد بنك التنمية الاجتماعية، طريقة التقديم بالخطوات على قرض الأسرة، حيث يمكن للفرد الحصول على التمويل الأسري بفترات سداد ميسرة لمدة زمنية طويلة الأجل حتى 48 شهر، إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى فروع البنك، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يقوم المواطن بالذهاب إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية في دولة السعودية.

ثم يقوم بتحديد من القائمة الرئيسية على كلمة طلب التقديم الإلكتروني تمويل الأفراد

ومن ثم يقوم بالضغط على كلمة التمويل الأسرى المعروف بأسم قرض الأسرة عن طريق البنك.

ومن ثم يقوم بالتوجه إلى موقع النفاذ الوطني الموحد بالمملكة

وبعد ذلك يقوم بالنقر على كلمة تمويل جديد ثم اختيار التمويل الأسري.

ومن ثم يقوم بالنقر على زر التقديم الإلكتروني وفتح نموذج الطلب.

ثم بعد ذلك اختيار تعبئة نموذج الطلب وتسجيل كافة البيانات اللازمة.

وفي الختام، يقوم بإرسال الطلب

يذكر أنه سوف يتلقى المتقدم رد بالموافقة في حالة إكتمال كافة الإجراءات والشروط المطلوبة للحصول على قرض الأسرة لدى بنك التنمية الاجتماعية في دولة السعودية.

