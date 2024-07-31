نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كامالا هاريس تعلّق على استهداف إسرائيل لبيروت.. ماذا قالت؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية المحتملة للانتخابات الرئاسية الأمريكية، الثلاثاء، إن لإسرائيل "الحق في الدفاع عن نفسها"، وذلك بعد ضربة استهدفت معقل حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق فرانس برس.

وتعليقا على هذه الضربة، قالت هاريس للصحافة، إن إسرائيل "لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد منظمة إرهابية، وهذا بالضبط ما يمثله حزب الله".

ونفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء ضربة على الضاحية الجنوبية لبيروت، مستهدفا حسب قوله قياديا "مسؤولا" عن القصف الدامي على الجولان المحتل والذي كانت إسرائيل قد توعدت بالرد عليه.