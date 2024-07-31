مجلس جامعة الأزهر: الدكتور محمد الشربيني أسهم في ملف الجودة وأدار ملف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 يوليو 2024 08:33 صباحاً - أشاد مجلس جامعة الأزهر في اجتماعه، اليوم الثلاثاء، الذي عقد برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بجهود الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، خلال فترة عمله بالجامعة ، حتي بلوغه السن القانونية.

كما أشاد أعضاء مجلس الجامعة بإدارة الدكتور الشربيني لملف التعليم والطلاب، مؤكدين على أنه أداره بحرفية وحاز على احترام الجميع.

وثمن أعضاء مجلس الجامعة ما تحقق من إنجازات في ملفات التحول الرقمي والحرم الذكي والكتاب الإلكتروني، إضافة إلى ملف الجودة والاعتماد الذي خطت جامعة الأزهر فيه خطوات كبيرة؛ حيث حصلت 32 كلية على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، بجانب اعتماد 57 برنامجًا أكاديميًّا بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

وكرم مجلس الجامعة الدكتور محمد الشربيني متمنيًا له التوفيق، والمزيد من العطاء الدائم والمستمر خلال المرحلة المقبلة.

كما كرم مجلس الجامعة عمداء الكليات الذين بلغوا السن القانونية، وهم كل من:

-الدكتور سيد سلام، عميد كلية اللغة العربية بالمنوفية.

-الدكتور صلاح عاشور، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة.

-الدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة.

-الدكتور أحمد علي بيومي، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقرين.

-الدكتورة نادية خميس الحناوي، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات دمنهور.

-الدكتور أحمد السوداني، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين ديدامون.

-الدكتور هشام صبح، عميد كلية الهندسة بنات القاهرة.

-الدكتور إبراهيم عبد الله، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بأسوان.

-الدكتور عبد المحسن وهبة، عميد كلية أصول الدين بأسيوط.

-الدكتور سعيد الهلالي، عميد كلية اللغة العربية بالزقازيق.