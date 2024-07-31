وهو نائم.. اغتيال إسماعيل هنية فى طهران وقع فى الثانية صباحا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 يوليو 2024 10:29 صباحاً - قالت وسائل إعلام محلية فلسطينية إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وقع حوالي الثانية صباحا وكان يقيم في مقر خاص لقدامى المحاربين بطهران.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن إسماعيل هنية قُتل بصاروخ أطلق من دولة خارج إيران وليس من الأجواء الإيرانية.

أكدت حركة حماس صباح الأربعاء اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في غارة إسرائيلية على العاصمة الإيرانية طهران، وذلك على هامش مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

وأدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، اغتيال هنية؛ واصفا عملية الاغتيال بأنها "تصعيد خطير"، داعيا الشعب الفلسطيني إلى الصمود والوحدة والتلاحم في ظل تصاعد العدوان الإسرئيلي.

وأدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، بشدة اغتيال هنية، واعتبره عملا جبانا وتطورا خطيرا، ودعا في بيان الأربعاء، جماهير الشعب الفلسطيني وقواه إلى الوحدة والصبر والصمود، في وجه الاحتلال الإسرائيلي.