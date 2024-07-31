نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الأربعاء 31 يوليو 2024: طقس شديد الحرارة مع ارتفاع في نسب الرطوبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس لليوم الأربعاء 31 يوليو 2024، ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة ورطب خلال النهار، مع ميل الطقس للحرارة خلال الليل، حيث من المتوقع أن ترتفع نسب الرطوبة على معظم الأنحاء.

تحذيرات الأرصاد الجوية

أصدرت الأرصاد تحذيرات بشأن ثلاث ظواهر جوية قد تؤثر على البلاد اليوم:

الأمطار الرعدية: توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق حلايب وشلاتين وأبو سمبل. الرياح المثيرة للرمال والأتربة: تنتشر الرياح المثيرة للرمال والأتربة على نفس المناطق المذكورة. الاضطراب في حركة الملاحة البحرية: هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط، مع وصول سرعة الرياح إلى 60 كيلومترًا في الساعة وارتفاع الأمواج إلى 3.5 مترًا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

إليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض محافظات ومدن مصر: