نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الأربعاء 31 يوليو 2024: طقس شديد الحرارة مع ارتفاع في نسب الرطوبة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس لليوم الأربعاء 31 يوليو 2024، ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة ورطب خلال النهار، مع ميل الطقس للحرارة خلال الليل، حيث من المتوقع أن ترتفع نسب الرطوبة على معظم الأنحاء.
تحذيرات الأرصاد الجوية
أصدرت الأرصاد تحذيرات بشأن ثلاث ظواهر جوية قد تؤثر على البلاد اليوم:
- الأمطار الرعدية: توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق حلايب وشلاتين وأبو سمبل.
- الرياح المثيرة للرمال والأتربة: تنتشر الرياح المثيرة للرمال والأتربة على نفس المناطق المذكورة.
- الاضطراب في حركة الملاحة البحرية: هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط، مع وصول سرعة الرياح إلى 60 كيلومترًا في الساعة وارتفاع الأمواج إلى 3.5 مترًا.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم:
إليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض محافظات ومدن مصر:
- القاهرة: 37° مئوية (العظمى) / 27° مئوية (الصغرى)
- العاصمة الإدارية: 38° مئوية / 26° مئوية
- 6 أكتوبر: 38° مئوية / 26° مئوية
- بنها: 37° مئوية / 26° مئوية
- دمنهور: 35° مئوية / 25° مئوية
- وادي النطرون: 36° مئوية / 26° مئوية
- كفر الشيخ: 36° مئوية / 25° مئوية
- المنصورة: 35° مئوية / 25° مئوية
- الزقازيق: 38° مئوية / 26° مئوية
- شبين الكوم: 37° مئوية / 25° مئوية
- طنطا: 34° مئوية / 24° مئوية
- دمياط: 32° مئوية / 25° مئوية
- بورسعيد: 35° مئوية / 26° مئوية
- الإسماعيلية: 39° مئوية / 25° مئوية
- السويس: 38° مئوية / 26° مئوية
- العريش: 35° مئوية / 24° مئوية
- رفح: 34° مئوية / 24° مئوية
- رأس سدر: 38° مئوية / 28° مئوية
- نخل: 37° مئوية / 20° مئوية
- كاترين: 34° مئوية / 18° مئوية
- الطور: 37° مئوية / 27° مئوية
- طابا: 36° مئوية / 25° مئوية
- شرم الشيخ: 40° مئوية / 30° مئوية
- الإسكندرية: 32° مئوية / 25° مئوية
- العلمين: 31° مئوية / 24° مئوية
- مطروح: 31° مئوية / 25° مئوية
- السلوم: 34° مئوية / 24° مئوية
- سيوة: 39° مئوية / 24° مئوية
- رأس غارب: 40° مئوية / 28° مئوية
- الغردقة: 41° مئوية / 29° مئوية
- سفاجا: 41° مئوية / 29° مئوية
- مرسى علم: 41° مئوية / 30° مئوية
- شلاتين: 37° مئوية / 30° مئوية
- حلايب: 34° مئوية / 29° مئوية
- أبو رماد: 36° مئوية / 29° مئوية
- رأس حدربة: 35° مئوية / 28° مئوية
- الفيوم: 39° مئوية / 26° مئوية
- بني سويف: 40° مئوية / 26° مئوية
- المنيا: 40° مئوية / 25° مئوية
- أسيوط: 41° مئوية / 26° مئوية
- سوهاج: 42° مئوية / 27° مئوية
- قنا: 42° مئوية / 27° مئوية
- الأقصر: 42° مئوية / 28° مئوية
- أسوان: 43° مئوية / 29° مئوية
- الوادي الجديد: 41° مئوية / 24° مئوية
- أبوسمبل: 42° مئوية