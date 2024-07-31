وزير الخارجية يعقد لقاءً مع رموز الجالية المصرية في قطر ويؤكد حرص الدولة على تيسير الخدمات المقدمة لهم

استهل الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة زيارته الحالية إلى دولة قطر بعقد لقاء موسع اليوم مع عدد من ممثلي الجالية المصرية بمقر السفارة المصرية في الدوحة.

وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة في تصريحات صحفية، أن الوزير عبدالعاطي أكد حرصه على لقاء الجاليات المصرية خلال زياراته الخارجية للتواصل المباشر معهم، مشدداً على أن الدولة المصرية تولي أقصى درجات الاهتمام والعناية بالجاليات المصرية في مختلف دول العالم، وتعمل على تيسير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد وزير الخارجية والهجرة على متابعته الشخصية بشكل مستمر لهذا الموضوع، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية التي تُعلي من مصلحة المواطن.