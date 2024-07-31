نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوزير "محمد صلاح" يتفقد "هليوبوليس للصناعات الكيماوية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار اهتمام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بالمتابعة الميدانية لجميع الشركات والوحدات التابعة بصفة دورية للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بالعملية الإنتاجية والمشروعات الجاري تنفيذها، قام الوزير "محمد صلاح" بتفقد شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربى)، يرافقه عدد من السادة المسؤولين بوزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

واستهل الوزير "محمد صلاح" زيارته لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية بإفتتاح المبني الإداري الجديد للشركة والذي سيتم من خلاله مباشرة كافة الأعمال الإدارية الرئيسية حيث يضم المبنى مكاتب للإدارة العليا وقاعات لإستقبال الوفود الرسمية وعقد المؤتمرات والاجتماعات، وأكد السيد الوزير على حرص الوزارة لتطوير البنية التحتية بالشركات والوحدات التابعة لتوفير بيئة عمل مواتية.

وعقب افتتاح المبنى الإداري الجديد عقد وزير الدولة للإنتاج الحربي اجتماعًا مع المهندس/ مدحت شكري رئيس مجلس إدارة الشركة (مصنع 81 الحربي) ومعاونيه، والذي تم خلاله إجراء عرض تقديمي بواسطة السيد رئيس مجلس الإدارة والمختصين بالشركة حول مختلف أنشطتها وحجم المبيعات وخطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وخطط تحسين الأداء خلال الفترة المقبلة والموقف التنفيذي للمشروعات التي تشارك في تنفيذها ومعدلات التنفيذ، وشدد السيد الوزير على ضرورة الإلتزام بالمخططات الزمنية لنهو المشروعات والعمل على حل أي معوقات قد تطرأ، كما شدد على ضرورة التنسيق المستمر مع مركز إدارة الأزمات بالوزارة لوضع الخطط الاستباقية للتعامل مع أي أزمات محتملة في أسرع وقت والتقليل من آثارها أو منع حدوثها من الأساس إن أمكن.

وقام وزير الدولة للإنتاج الحربي بتفقد خطوط الإنتاج بهليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي) والتي تقوم بتلبية مطالب القوات المسلحة المصرية من منتجاتها العسكرية وتقوم بالإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع عدد من المنتجات المدنية مثل (الصناعات المطاطية بأنواعها، البويات، اللاكيهات والورنيشات، البرايمرات، الفورمالدهايد، اليوريافورمالدهيد، الهكسامين، أقراص الوقود الجاف، كراسي الاستادات الرياضية، بودرة وعجائن الألومنيوم، نترات الصوديوم ونترات البوتاسيوم)، مشيرًا إلى أن خطوط الإنتاج بالشركة تضاهي خطوط الإنتاج العالمية ويتوفر بها مهندسين وكيميائيين وعاملين على أعلى مستوى من الكفاءة، وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على حرص الوزارة للتطوير الدائم لخطوط الإنتاج بالشركات التابعة والعمل وفقًا لأحدث تكنولوجيات التصنيع إلى جانب الحرص على الاستثمار في العنصر البشري من خلال التدريب والتأهيل المستمر وتشجيع الشباب وإعطائهم الفرصة لتولي المناصب القيادية.

وبدوره أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة السيد / محمد عيد بكر أن الوزير "محمد صلاح" حرص خلال الجولة على الاستماع إلى مطالب ومقترحات العاملين بالشركة وأجاب على أسئلتهم واستفساراتهم وشجعهم على بذل المزيد من الجهد لرفعة شأن الشركة والإنتاج الحربى ككل، مضيفًا أن السيد الوزير وجّه خلال الجولة بتطبيق آليات الحوكمة والمراقبة الداخلية داخل الشركة والاهتمام ببرامج الصيانة والالتزام بمواعيدها المحددة ودورية القيام بها للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها.

وقد رافق وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الجولة التفقدية كل من المهندس/ إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس/ محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير والسيد / محمد بكر المستشار الإعلامي للسيد الوزير والمهندس/ رحاب الدين عبد الفتاح المشرف على القطاعات الفنية بالهيئة والمحاسب/ عمرو عبد المنعم رئيس القطاع الاقتصادي والسيد/ محمد أحمد درويش رئيس قطاعات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي والسيد/ محمد فتحي رئيس قطاع الأمن والسيد/ إبراهيم محمد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.