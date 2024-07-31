نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنترولات الثانوية العامة تبدأ حصر الطلاب المستحقين لدرجات الرأفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع ترقب نتيجة الثانوية العامة 2024، بدأت كنترولات الثانوية العامة في القطاعات الأربعة "القاهرة - الإسكندرية- المنصورة - أسيوط"، في عملية حصر الطلاب المستحقين لدرجات الرأفة للبدء في منح هؤلاء الطلاب درجات الرأفة.

وفي ذات السياق، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن إضافة درجات الرأفة سببا فى تغيير حالته من راسب لدور ثان أو دور ثان لناجح من الدور الأول.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن درجات الرأفة تحسب بواقع 10%، من المجموع الكلى لدرجة كل مادة، كما لا يحصل جميع الطلاب على درجات الرأفة، وإنما يحصل عليها الطالب الذى تتغيرت حالته فقط.

الثانوية العامة

-تصل درجات الرأفة في العربي إلى 8 درجات

-5 درجات رأفة في اللغة الإنجليزية

– الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا 6 درجات لكل مادة

-الجغرافيا والتاريخ والفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع 6 درجات رأفة لكل مادة

-الاستاتيكا 3 درجات لأن المادة من 30، وفى مادة الديناميكا 3 درجات رأفة من 30 درجة، وفى التفاضل والتكامل 3 درجات رأفة وفى مادة الجبر والهندسة الفراغية 3 درجات رأفة.

درجات النجاح في مواد الثانوية العامة 2024

-اللغة العربية 40

-اللغة الأجنبية الأولى25

– اللغة الأجنبية الثانية 20

-الفلسفة والمنطق 30

-علم النفس والاجتماع 30

-التاريخ 30

-الجغرافيا 30

-الفيزياء 30

-الكيمياء 30

-الأحياء 30

-الجيولوجيا 30

-الهندسة الفراغية 15

-الديناميكا 15

-التفاضل والتكامل 15

-الإستاتيكا 15