وزارة العمل : لقاء تنسيقي مع ”التنظيم والإدارة” لبحث سبل التعاون لتطوير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 يوليو 2024 01:32 مساءً - نظمت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية ، لقاءً تنسيقياً مع الدكتورمحمد السولية وكيل مديرية التنظيم والادارة ، بمقر ديوان المديرية ، لبحث وعرض رؤية الجهاز فى الهيكل التنظيمي للمديرية ، والذى قامت وزارة العمل بإعداده وتطويره بالادارات المستحدثة طبقا لخطة التحول الرقمى 2030 ، فى ظل الجمهورية الجديدة ، وذلك بحضور مديرى الموارد البشرية والرعاية والحوكمة ، ومديرى المناطق التابعة لمديرية العمل ، حيث أشاد وكيل مديرية التنظيم والإدارة خلال اللقاء بآداء وزارة العمل وتميزها فى ملفات رعاية العمالة غير المنتظمة ، ومجال التدريب المهنى ، وانتشار مراكز التدريب بالمحافظة مما يساعد الشباب على التأهيل والتدريب على المهن التى يحتاجها سوق العمل ، يأتى ذلك فى إطار حرص المديرية على ضرورة التواصل مع الجهات التنفيذية ، وتنظيم اللقاءات والاجتماعات مع الجهات التنفيذية لتوفير التدريب اللازم للعاملين بالمديرية للإرتقاء بمستوى العمل ورفع كفاءة العاملين بمديرية العمل ..

وأوضح أحمد رجائى وكيل مديرية العمل بالدقهلية ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية وأجهزتها التابعة تاتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، على أهمية دور مديريات العمل ، التي من شأنها تنفيذ الرؤية المُستقبلية للوزارة لخدمة المواطن المصري ،الذي يحظى بإهتمام القيادة السياسية ،بتوفير حياة كريمة له ،وخدمات حقيقية على أرض الواقع ، خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات ، وإعداد كوادر شبابية قيادية كصف ثانِ وتأهيلهم على تحمل المسؤوليات ، وإتخاذ كل سُبل التطويروالإمكانيات سيتم توفيرها للمديريات حتى تقوم بدورها على أكمل وجه ، حيث تعتبر من أبرز أذرع وزارة العمل ،والمنوط بها تنفيذ كافة الملفات ومنها: التدريب من أجل التشغيل ،ودعم العمالة غير المنتظمة ،وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج داخل بيئة عمل لائقة ،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل ..وغيرها ، وأضاف وكيل المديرية ، أنه جرى خلال اللقاء بحث سبل التنسيق والتعاون فى مجال التدريب المناسب للعاملين بمديرية العمل على قانون الخدمة المدنية ، والتعريف بالنشرات الدورية التى تصدر عن جهاز التنظيم والادارة ، كما أكد وكيل مديرية التنظيم والإدارة يمكن للجهاز تقديم التدريب المناسب لجميع العاملين بمديرية العمل فى كافة المناطق والمكاتب التابعة للمديرية ، كما جرى تقديم بعض المقترحات حول تطوير العمل الادارى ، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية ، والقوى الوظيفية بالمديرية.