فوائد تعود على الأسرة من فعاليات «نبتة» بمهرجان العلمين الجديدة.. تعرف عليها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 يوليو 2024 01:33 مساءً - يأتي مهرجان نبتة تحت مظلة مهرجان العلمين بدورته الثانية ببرنامج مفيد للأطفال يساعد على تنمية شخصيتهم وهواياتهم الفنية ويعزز ثقتهم بأنفسهم، مثل يوم الرائد الصغير الموافق 18 أغسطس، الذى يتضمن فعاليات ترفيهية من لعب وأنشطة وورش رسم وتلوين وتغذية خيال الأطفال من جلسات "أحلام نبتة والأفكار".

ونستعرض في هذا التقرير، فوائد ممارسة الطفل للرسم، وفقاً لما ذكره موقع "bustle ".



فوائد ممارسة الطفل لفن الرسم



- تحسين المهارات الحركية الدقيقة

يساعد ممارسة الرسم الطفل في تحسين مهاراته الحركية الدقيقة من خلال استخدامه لمجموعة متنوعة من الأدوات والمواد التى تساعده على تحسين مهاراته الحركية الدقيقة، وقوة الأصابع، وقبضة الملقط، وهي كلها مهارات تمكن الطفل من القدرة على الكتابة.

- التطور المعرفي

يسمح الفن للطفل بأن يكون مبدعًا وخياليًا، من خلال البدء في فهم الأنواع المختلفة من الألوان، وما يحدث عند إختلاط الألوان ببعضها والقدرة على الرسم وتحديد الأنماط، وفهم السبب وتأثير اللون، مما يحسن من قدرته على تطوير مهارات التفكير النقدي أثناء التخطيط والرسم.

- التطور العاطفي

عندما يكون الأطفال صغارًا جدًا لا يستطيعون التعبير عن أنفسهم لفظيًا لكن الفن يساعدهم على التواصل مع من حولهم مثل عندما يرسم الطفل شخص حزين بهذا يعبر عما يشعر به.

- التعبير عن الذات

يساعد الرسم الطفل في التعبير عن ذاته وأفكاره من خلال الرسم حيث ينطلق بخياله ويرسم ما يفكر به ويعبر به على الورق.