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ضبط سائق لسرقته محابس ووصلات مياه من عقار تحت الإنشاء بالقاهرة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 يوليو 2024 01:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:  

 

- ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان) تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة ، وبمواجهته أقر بإرتكابه عدد 3 وقائع بأسلوب "المغافلة" ،  وتم بإرشاده ضبط 3 هواتف محمولة مستولى عليهم.

 

- ضبط  (سائق " له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) ، وبحوزته (عدد من محابس المياه) ، وبمواجهته أقر بأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة من عقار تحت الإنشاء بدائرة القسم ، وأضاف بإرتكابه وقائع سرقة من ذات الموقع والتصرف فى المسروقات بالبيع لعميله "سئ النية" (مالك محل خردة) تم ضبطه ، وبحوزته (كمية من محابس وخلاطات المياه – 3 سخانات غاز).  

 

- ضبط (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة التبين) لقيامه بسرقة سيارة ملك (إحدى السيدات) حال تركها أمام محل عملها بدائرة قسم شرطة المعادى ، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها.  

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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