ضبط سائق لسرقته محابس ووصلات مياه من عقار تحت الإنشاء بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 يوليو 2024 01:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

- ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان) تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة ، وبمواجهته أقر بإرتكابه عدد 3 وقائع بأسلوب "المغافلة" ، وتم بإرشاده ضبط 3 هواتف محمولة مستولى عليهم.

- ضبط (سائق " له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) ، وبحوزته (عدد من محابس المياه) ، وبمواجهته أقر بأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة من عقار تحت الإنشاء بدائرة القسم ، وأضاف بإرتكابه وقائع سرقة من ذات الموقع والتصرف فى المسروقات بالبيع لعميله "سئ النية" (مالك محل خردة) تم ضبطه ، وبحوزته (كمية من محابس وخلاطات المياه – 3 سخانات غاز).

- ضبط (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة التبين) لقيامه بسرقة سيارة ملك (إحدى السيدات) حال تركها أمام محل عملها بدائرة قسم شرطة المعادى ، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.