جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل تكرم بيت الزكاة

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أحمد جودة - القاهرة - كرّمت جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا «بيت الزكاة والصدقات» تقديرًا لجهوده في تقديم الدعم المستمر للجامعة منذ عام 2019م، حيث قدم «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر 180 منحة تعليمية لعدد 30 دارسًا من المتفوقين خلال 6 سنوات دراسية، من المستحقين ماديًا المنح الدراسية التي يقدمها بيت الزكاة والصدقات.

جاء التكريم في احتفالية الجامعة بتخريج الدفعة السادسة بكلية الهندسة والدفعة السابعة بكلية العلوم، بحضور الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم- رئيس مجلس أمناء مدينة زويل وأعضاء مجلس الأمناء وأعضاء مجلس الإدارة، بمقر الجامعة بمدينة السادس من أكتوبر، حيث جاء تكريم بيت الزكاة والصدقات عرفانًا من الجامعة بدوره في تقديم عشرات المنح الدراسية للطلاب المتفوقين للحصول على شهادة بكالوريوس العلوم وبكالوريوس الهندسة، التي بدأت منذ العام الدراسي 2019/2020 التخرج عام 2024/2025.

أكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الأربعاء الموافق 31 من يوليو 2024م، أنه يؤمن بأن التعليم المتطور هو السبيل الأول للنهوض والتقدم، ومن ثم يتكفل برنامج التعليم «دعم التكاليف الدراسية» أحد البرامج التنموية لبيت الزكاة والصدقات، بسداد المصروفات الدراسية للطلاب المتفوقين المستحقين، في جميع المراحل الدراسية وتوفير المستلزمات التعليمية لهم، والطلاب الوافدين، غير القادرين، بالإضافة إلى صرف إعانات للطلاب المتفوقين.

تسلم درع التكريم عبد الرحمن عبد الحفيظ مدير إدارة تنمية الموارد ببيت الزكاة والصدقات.