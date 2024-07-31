نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توضيح جديد من التعليم بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المجلس الأعلى للإعلام، بشأن ما تم نشره على المواقع الإخبارية بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة 2024.

وجاء نص الخطاب وفقًا لم نشره المجلس الأعلى للإعلام، اليوم الأربعاء، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن كافة التكهنات والمعلومات المنشورة حول نتيجة الثانوية العامة وموعد اعتمادها على مختلف المواقع الإخبارية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي غير دقيقة تماما.

وفي هذا الاطار، تناشد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وسائل الإعلام ومرتادي التواصل الاجتماعي بتحري الدقة فيما يتم نشره عن مؤشرات وموعد نتيجة الثانوية العامة، مؤكدة أن اجراءات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات لا تزال جارية.

وتجدد الوزارة التأكيد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وما يتم إعلانه من قبل وزارة التربية والتعليم منعا لنشر البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.