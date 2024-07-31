نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- "ما حدث تقويض جهود وقف الحرب".. الرد الأول من مصر على اغتيال إسماعيل هنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقف مصر دور المتابع عن كسب والمشارك بفعالية للأحداث الجارية، لا سيما اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية.

“الخطيرة” إدانة سياسة التصعيد الإسرائيلي

وأدانت مصر سياسة التصعيد الإسرائيلية الخطيرة، محذرة مغبة سياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول، في إشارة إلى درجة كارثية الأمر.

وكانت أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن مصر تدين سياسة التصعيد الإسرائيلية الخطيرة وتحذر من مغبة سياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول.

تقويض جهود وقف الحرب

وبحسب ما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، أن مصر تؤكد أن التصعيد الإقليمي يقوض الجهود الرامية لوقف الحرب في قطاع غزة ووضع حد للمعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني.

مطالب مصر لمجلس الأمن

وطلبت مصر في بيان رسمي، مجلس الأمن والقوى المؤثرة دوليا بالاضطلاع بمسؤوليتهم لوقف التصعيد الخطير بالشرق الأوسط.

وتحفِّز مصر المجتمع الدولي بضرورة الحيلولة دون خروج الأوضاع الأمنية عن السيطرة.

وكانت أعلنت حركة حماس، عبر بيان رسمي، مراسم تشييع إسماعيل هنية، بتوضح أهم الإجراءات التي من المقرر إتمامها.



بيان مراسم تشييع إسماعيل هنية



مراسم تشييع الأخ القائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية

بيان مراسم تشييع إسماعيل هنية

- تجرى للقائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية مراسم تشييع رسمي وشعبي في العاصمة الإيرانية طهران، يوم غد الخميس ٢٦ محرم ١٤٤٦ هجرية الموافق ١ أغسطس ٢٠٢٤.

- سينقل الجثمان الطاهر إلى العاصمة القطرية الدوحة عصر يوم غد الخميس.

- تقام صلاة الجنازة على روح الشهيد القائد في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة بعد صلاة الجمعة ٢٧ محرم ١٤٤٦ هجرية الموافق ٢ أغسطس ٢٠٢٤

- وبعد ذلك سينقل جثمانه الطاهر إلى مثواه الأخير ليدفن في مقبرة الإمام المؤسس في لوسيل.

- تجرى مراسم تشييع الأخ الشهيد قائد الحركة في الدوحة، بحضور شعبي وفصائلي ومشاركة قيادات عربية وإسلامية.

إنا لله وإنا إليه راجعون

حركة المقاومة الإسلامية – حماس