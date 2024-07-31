نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد العام الدراسي الجديد 2024/2025 في المغرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يهتم الكثير من الطلاب والطالبات في المغرب، بمعرفة عن العام الدراسي الجديد 2024/2025 في المغرب، حيث يستعد الطلبة لشراء المستلزمات الكتب والأقلام والحقائب وغيرها من لوازم المدارس، وقد كشفت وزارة التربية المغربية عن كافة التفاصيل، ومن خلال المقال سنوضح لكم موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024/2025 في المغرب، بالإضافة إلى قائمة العطلات الرسمية في المغرب 2024

العام الدراسي الجديد 2024/2025 في المغرب

وتساءل العديد من الطلاب والطالبات، حول موعد بداية العام الدراسي الجديد في المغرب، وقد كشفت وزارة التربية الوطنية بالمغرب عن الموعد الرسمي لبداية السنة الدراسية الجديدة، حيث سيبدأ العام الجديد في الموافق من يوم 9 سبتمبر 2024 المقبل، لكافة جميع المراحل التعليمية.

وأكدت الوزارة، أنه من المقرر أن يبدأ العام الدراسي لطلبة أقسام التربية الغير نظامية وأقسام الفرص الثانية اعتبارًا من يوم 30 سبتمبر 2024، منوها أن الجهات المختصة بالتعليم، اتخذت الإجراءات اللازمة لبداية السنة الدراسية الجديدة، وضمان استعداد المدارس لاستقبال الطلبة.

قائمة العطلات الرسمية في المغرب 2024

وحددت وزارة التربية الوطنية بالمغرب، قائمة العطلات الرسمية في المغرب 2024، التي تستطيع الطالب الحصول عليها على مدار السنة الدراسية الجديدة، هي: