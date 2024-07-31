نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد العام الدراسي الجديد 2024/2025 في المغرب في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يهتم الكثير من الطلاب والطالبات في المغرب، بمعرفة عن العام الدراسي الجديد 2024/2025 في المغرب، حيث يستعد الطلبة لشراء المستلزمات الكتب والأقلام والحقائب وغيرها من لوازم المدارس، وقد كشفت وزارة التربية المغربية عن كافة التفاصيل، ومن خلال المقال سنوضح لكم موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024/2025 في المغرب، بالإضافة إلى قائمة العطلات الرسمية في المغرب 2024
العام الدراسي الجديد 2024/2025 في المغرب
وتساءل العديد من الطلاب والطالبات، حول موعد بداية العام الدراسي الجديد في المغرب، وقد كشفت وزارة التربية الوطنية بالمغرب عن الموعد الرسمي لبداية السنة الدراسية الجديدة، حيث سيبدأ العام الجديد في الموافق من يوم 9 سبتمبر 2024 المقبل، لكافة جميع المراحل التعليمية.
وأكدت الوزارة، أنه من المقرر أن يبدأ العام الدراسي لطلبة أقسام التربية الغير نظامية وأقسام الفرص الثانية اعتبارًا من يوم 30 سبتمبر 2024، منوها أن الجهات المختصة بالتعليم، اتخذت الإجراءات اللازمة لبداية السنة الدراسية الجديدة، وضمان استعداد المدارس لاستقبال الطلبة.
قائمة العطلات الرسمية في المغرب 2024
وحددت وزارة التربية الوطنية بالمغرب، قائمة العطلات الرسمية في المغرب 2024، التي تستطيع الطالب الحصول عليها على مدار السنة الدراسية الجديدة، هي:
- يحصل الموظفين والطلاب على إجازة لمدة يومين متتاليين بمناسبة المولد النبوي الشريف،
- يحصل الموظفين والطلاب على إجازة لمدة 8 أيام متتالية بمناسبة عطلة البينية.
- يحصل الموظفين والطلاب على إجازة لمدة يوم واحد فقط بمناسبة عطلة ذكرى المسيرة الخضراء
- يحصل الموظفين والطلاب على إجازة لمدة يوم واحد فقط بمناسبة عطلة عيد الاستقلال
- يحصل الموظفين والطلاب على إجازة وتستمر لمدة 8 أيام بمناسبة عطلة البينية الثانية
- يحصل الموظفين والطلاب على إجازة لمدة يوم واحد بمناسبة عطلة رأس السنة الجديدة
- يحصل الموظفين والطلاب على إجازة لمدة يوم واحد بمناسبة عطلة تأجيل تقديم وثيقة الاستقلال
- يحصل الموظفين والطلاب على إجازة تستمر لمدة 8 أيام بمناسبة عطلة منتصف السنة الدراسية
- يحصل الموظفين والطلاب على إجازة لمدة بواحد فقط بمناسبة عطلة عيد الشغل
- يحصل الموظفين والطلاب على إجازة تتراوح ما بين 3 أيام وحتى 4 أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك
- يحصل الموظفين والطلاب على إجازة لمدة 8 أيام بمناسبة عطلة بينية الرابعة
- يحصل الموظفين والطلاب على إجازة تستمر لمدة 4 أيام بمناسبة عطلة عيد الأضحى المبارك