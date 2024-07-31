نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للطلاب.. ضوابط استقبال طلبات تجديد شهادة الثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يهتم الكثير من الطلاب والطالبات بمعرفة ضوابط استقبال طلبات تجديد شهادة الثانوية العامة في السعودية، حيث تعتبر من أهم الشهادات المطلوبة، للالتحاق بكلية مناسبة، حيث كشفت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن بدء استقبال الإدارات التعليمية المختلفة لطلبات تجديد شهادة الثانوية العامة لمرة واحدة، لجميع الطلاب والطالبات الراغبين في الحصول على الشهادة بتاريخ جديد، ومن خلال المقال سنوضح لكم ضوابط استقبال طلبات تجديد شهادة الثانوية العامة، بالإضافة إلى موعد بداية التسجيل في استقبال طلبات التجديد

موعد بداية التسجيل في استقبال طلبات التجديد

وأعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، أنه يمكن للطلاب إعادة اصدار الشهادة مرة أخرى بتاريخ جديد، موضحا أن الإدارات التعليمية في المناطق المختلفة بالمملكة في استقبال الطلبات تجديد شهادة الثانوية العامة واصدارها بتاريخ جديد اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 23 من شهر يوليو 2024.

ضوابط استقبال طلبات تجديد شهادة الثانوية العامة

وحددت الإدارات التعليمية، ضوابط استقبال طلبات تجديد شهادة الثانوية العامة واصدارها بتاريخ جديد، حيث يتم ذلك من خلال عدد من الشروط، والتي تتمثل في

يشترط أن يكون الطالب السعودي الذي يريد إصدار شهادة إتمام الثانوية العامة بتاريخ جديد، يكون من المدارس الحكومية.

يشترط أن يكون مضى خمس سنوات على الأقل على تاريخ إصدار الشهادة الراغب في تجديدها.

يشترط أن يكون الطالب حصل على شهادة إتمام جميع صفوف المرحلة الثانوية من المملكة العربية السعودية.

يشترط على الطالب أن يقوم باختبار المواد المقررة للصف الثالث الثانوي في المسار العام، وفي حالة نجاح الطالب يتم اصدار شهادة الثانوية العامة بتاريخ حديث بنفس المعدل السابق الحاصل عليه في شهادة الثانوية العامة السابقة وحسب النظام الدراسي الذي كان متبع.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم السعودية كشفت عن تجديد شهادة الثانوية العامة وإعادة إصدارها بتاريخ جديد مرة واحدة فقط، ولكن فى حالة أكمل الطالب في مادة واحدة فلا يحق له أداء الدور الثاني من الامتحانات ويتم إلغاء طلب تجديد الشهادة