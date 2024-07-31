المجلس الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء جامعة بنها التكنولوجية فى العبور



حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 يوليو 2024 06:31 مساءً - وافق المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء جامعة بنها التكنولوجية بأرض الجامعة بالعبور، وذلك بناءًا على قرار مجلس جامعة بنها، واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة بالتعاون بين مجلس الجامعات التكنولوجية وجامعة بنها.

وكان عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدورى، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة الأزهر.

رحب فضيلة الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد حسين المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر السابق، بانعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة الأزهر.

ونقل الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، موجهًا الشكر للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى وأعضاء المجلس على انعقاد اجتماع المجلس بمقر جامعة الأزهر.

ووجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مثمنًا دور الأزهر الشريف ورسالته داخل مصر وخارجه، مؤكدًا أهمية التعاون والتكامل بين وزارة التعليم العالى والأزهر الشريف، تنفيذًا لمخرجات الاجتماع الذى عقده فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف مع وزير التعليم العالى والبحث العلمى وقيادات الوزارة فى الفترة الماضية.