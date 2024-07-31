نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وزير التعليم العالي يكلف عددًا من القيادات الجامعية لتسيير أعمال الجامعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عددًا من القيادات الجامعية بتسيير أعمال جامعاتهم، لحين الانتهاء من الإجراءات المُتبعة لشغل الوظيفة بتعيين رؤساء جامعات جدد وذلك اعتبارًا من 1 أغسطس 2024. وجاءت التكليفات على النحو التالي:

• الدكتور محمد سامي عبدالصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قائمًا بعمل رئيس جامعة القاهرة. • الدكتور محمد حسين محمود نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب قائمًا بعمل رئيس جامعة طنطا. • الدكتورة راوية يحيى محمود رزق نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون الدراسات العليا والبحوث قائما بعمل رئيس جامعة بورسعيد. • الدكتور لؤي سعد الدين نصرت منصور نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب قائمًا بعمل رئيس جامعة أسوان. • الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل عميد كلية السياحة والفنادق قائمًا بعمل رئيس جامعة الأقصر.