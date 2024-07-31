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مغامرة جديدة بانتظارك.. مهرجان العلمين يشهد إطلاق رحلات باراموتور مثيرة فوق نورث سكوير مول

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 يوليو 2024 07:29 مساءً - اعلنت "سكاي سبورتس مصر" عن إطلاق رحلات باراموتور حصرية فوق نورث سكوير مول بمدينة العلمين الجديدة، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الصيفي.

 

تتيح هذه الرحلات للجميع فرصة الاستمتاع بمنظر بانورامي خلاب لمدينة العلمين من الأعلى، وذلك لمدة 15 دقيقة، ويمكن للمشاركين الاختيار بين باقتين: باقة فضية بدون تصوير، وباقة ذهبية تشمل تصوير الرحلة كاملة.

 

 

موعد ومكان الحدث:

 

المكان: نورث سكوير مول، العلمين الجديدة

 

التاريخ: من 28 يوليو حتى 30 أغسطس 2024

 

الحجز: يمكن حجز التذاكر عبر موقع tazkarti.com

 

تعد رحلات الباراموتور فرصة مثالية للاستمتاع بإجازة صيفية لا تُنسى، وتجربة مغامرة جديدة في أجواء مدينة العلمين النابضة بالحياة.

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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