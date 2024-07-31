رئيس الوزراء يتفقد مهرجان العلمين الجديدة فى دورته الثانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 يوليو 2024 08:25 مساءً - قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة تفقدية لمهرجان العلمين الجديدة الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بمصاحبه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار.

واستقبل مدبولي الدكتور أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بصحبة قيادات الشركة المتحدة، المنطقة الشاطئية لمهرجان العلمين، حيث شهد الفعاليات الرياضية والترفيهية المختلفة.

وأشاد بالدور الذي تقوم به الشركة المتحدة من خلال مهرجان العلمين في تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي.