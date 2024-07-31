رئيس الوزراء يتفقد مهرجان العلمين بصحبة أشرف سلمان وعمرو الفقى (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 يوليو 2024 08:26 مساءً - قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بزيارة تفقدية لمهرجان العلمين الجديدة الذى تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وصاحبه أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وعمرو الفقى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة.

رئيس الوزراء في مهرجان العلمين الجديدة بصحبة أشرف سلمان وعمرو الفقي

رئيس الوزراء في مهرجان العلمين الجديدة بصحبة أشرف سلمان وعمرو الفقي

ويشهد مهرجان العلمين مؤتمرا صحفيا لرئيس مجلس الوزراء لإشارة البدء لحملة "100 يوم صحة" والتى تقدم خدماتها لجميع الفئات المستهدفة ضمن مبادرة "100 مليون صحة" - تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي - فى جميع محافظات الجمهورية والتى تبدأ اعتبارًا من اليوم الأربعاء 31 يوليو.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بصحبة قيادات الشركة المتحدة اصطفاف السيارات الطبية والمركبات المُشاركة بالحمة، من العيادات الطبية المتنقلة، وسيارات الإسعاف، والسيارات الخاصة بتنفيذ القوافل العلاجية بالمحافظات، حيث تعرف الدكتور مصطفى مدبولى على تجهيزات تلك السيارات والمركبات وجاهزيتها لأداء دورها ضمن أهداف الحملة.

وتتم حملة 100 مليون صحة من خلال المديريات الصحية والوحدات التابعة لوزارة الصحة وتهدف إلى تعظيم المبادرات الرئاسية الخاصة بالصحة العامة، بداية من رعاية المولد والأم مرورًا بالمبادرات الخاصة بفيروس سى ورعاية الأطفال، ورعاية كبار السن من خلال عيادات متنقلة فى جميع المحافظات والقرى والنجوع.

وعقب إطلاق الحملة تفقد مدبولى المنطقة الشاطئية لمهرجان العلمين حيث شهد الفاعليات الرياضية والترفيهية المختلفة وأشاد بالدور الذى تقوم به الشركة المتحدة من خلال مهرجان العلمين فى تسليط الضوء على التنمية العمرانية التى شهدتها منطقة الساحل الشمالى الغربى بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة فى المدينة وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالى الغربي.