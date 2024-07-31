نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - رئيس الوزراء: العلمين الجديدة مدينة لكل المصريين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مدينة العلمين الجديدة واحدة من مدن كثيرة شرعت الدولة في تنميتها وبناءها، مشددًا على أن هذه المدن، هي التي يطلق عليها المدن الذكية أو مدن الجيل الرابع.

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي من العلمين الجديدة: "لو استعرضنا المدينة من الشاطئ لعمق المدينة، فهي مدينة لكل المصريين، وبها كل الخدمات، وتم بناءها على أعلى مستوى من التخطيط والتصميم والبناء وهي منظومة رائعة".

وشدد على أن رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق هذا الجيل من المدن، لأن مصر تحتاج لهذه المدن لاستيعاب الزيادة السكانية، وأن تكون التنمية مخططة.

وتابع: تعلمنا من التجارب السابقة التي كانت على مدار عقود، أن المواطن يسبق الدولة ويبني ما يسمى بالعشوائيات، لكن دلوقتي يتم التخطيط الجيد، موضحًا أن مدينة العلمين ليست صيفية في شهرين فقط، لكنها مدينة كاملة تستوعب أكثر من 4 ملايين نسمة مع اكتمال نموها، وستكون نموذجًا من نماذج المدن الساحلية، ولا بد الاستفادة من السواحل المصرية.

وقام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بزيارة تفقدية لمهرجان العلمين الجديدة الذى تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وصاحبه أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وعمرو الفقى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة.

ويأتى مهرجان العلمين الجديدة فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التى شهدتها منطقة الساحل الشمالى الغربى بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة فى المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، والتأكيد على دور القوى الناعمة فى دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.

