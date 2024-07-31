نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - رئيس الوزراء: تطوير السواحل الشمالية كان يحتاج للتسويق داخليا وخارجيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن كل الجهود التي بذلت في تنمية وتطوير مدينة العلمين الجديدة والسواحل الشمالية لمصر كانت تحتاج للتسويق والترويج، ليس فقط للعالم الخارجي، لكن للمواطن المصري أيضا لكي يعي حجم ما يجري بناؤه على الأرض.

أشاد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي من العلمين الجديدة، بدور الشركة المتحدة في إطلاق مهرجان العلمين، موضحًا أن هذه النوعية من المهرجانات تعتبر جزء من قوة الدولة المصرية في جذب السياحة والاستثمارات.

وقام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بزيارة تفقدية لمهرجان العلمين الجديدة الذى تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وصاحبه أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وعمرو الفقى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة.

ويأتى مهرجان العلمين الجديدة فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التى شهدتها منطقة الساحل الشمالى الغربى بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة فى المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، والتأكيد على دور القوى الناعمة فى دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.