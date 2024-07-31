الأردن: غد رفع أسعار جميع أنواع البنزين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 يوليو 2024 10:33 مساءً - قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية الأردنية، اليوم الأربعاء، رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح 920 فلسا للتر بدلا من 900 فلس للتر، ورفع سعر بيع البنزين أوكتان 95؛ ليصبح 1160 فلسا للتر بدلا من 1140 فلسا للتر، ورفع سعر بيع الديزل ليصبح 715 فلسا للتر بدلا من 705 فلسات للتر.

كما قررت الاستمرار في تثبيت سعر بيع الجاز عند سعر 620 فلسا للتر، والإبقاء على سعر بيع أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند سعر 7 دنانيراسطوانة.

جاء ذلك خلال اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليًا للفترة من 1-31 أغسطس المقبل.

واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر يوليو ومقارنتها بمثيلاتها لشهر يونيو الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعًا على أسعار البنزين بنوعيه (90و95) والديزل خلال شهر يوليو.

وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على المشتقات النفطية كافة، تبين ارتفاع سعر البنزين 90 بمقدار 20 فلسا للتر، وارتفاع سعر البنزين 95 بمقدار 20 فلسا للتر، وارتفاع سعر الديزل بمقدار 10 فلسات للتر.