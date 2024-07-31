مصطفى مدبولي يشهد جانبا من فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 يوليو 2024 10:33 مساءً - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، جانبًا من فعاليات مهرجان العالم علمين 2024 في دورته الثانية، بمدينة "العلمين الجديدة"، باستقبال وصحبةِ كل من: الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وأشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأحمد فايق، رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وكذا عدد من مسؤولي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومُنظمي المهرجان.

وقام رئيس الوزراء في البداية بجولةٍ مُوسعة في المنطقة الترفيهية لمهرجان العلمين 2024؛ حيث تفقّد خلالها عددًا من الملاعب الرياضية لمتابعة الأنشطة والفعاليات والمسابقات الرياضية المتنوعة التي تتم بها، ومن ذلك ملاعب "الاسكواش" و"التنس" وغيرهما.

واستمع أيضًا الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح تفصيلي من قِبل المعنيين حول الأنشطة الترفيهية المختلفة القائمة. كما تفقّد عددًا من المطاعم للاطمئنان على جودة الأغذية والمشروبات، وملاءمة تلك المطاعم واستيعابها لذلك الحدث المُهم. وشاهد رئيس الوزراء، مترجلًا، بعض العروض الفنية الشعبية والتي أعرب مقدموها من خلالها عن ترحيبهم واحتفائهم.

ثمّ توجّه رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه بعد ذلك إلى المسرح الروماني بالمدينة التراثية بمدينة "العلمين الجديدة" لحضور حفل يتضمن عددًا من العروض الفنية المتنوعة والمُبتكَرة، واستمع إلى كلمات ألقاها كلٌ من: وزير الثقافة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قبل بدء الحفل، وقد أعربوا من خلالها عن ترحيبهم بزيارة وتشريف رئيس الوزراء اليوم.

وعقَّب الدكتور مصطفى مدبولي على ذلك مُعربًا عن شكره للمسؤولين من الوزراء، وأيضًا قيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال رئيس الوزراء: اليوم، وفي مناسبة سعيدة جدًا من حيث إطلاق النسخة الثانية من مبادرة 100 يوم صحة، وأيضًا زيارة المسرح الروماني بالمدينة التراثية في مدينة "العلمين الجديدة"، أُعبر عن سعادتي بوجودي الآن بين عدد من شباب الجامعات القادمين من محافظات الوجه القبلي.

وأكد أن وجود هؤلاء الشباب اليوم في مدينة "العلمين الجديدة" أمرٌ رائع، فهي واحدة من المدن الجديدة التي تقوم الدولة المصرية ببنائها وتطويرها من أجل شباب مصر. مُشيرًا إلى أن كل المدن الجديدة التي تقيمها الدولة، هى بالأساس تُبنى لشبابها وأبنائها.

وفي هذا الإطار، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي حديثه إلى الشباب، قائلًا: أنتم المستفيدون من بناء تلك المدن وتنميتها، ويقع على عاتقكم مسؤولية إعمارها.

وفي ختام تعقيبه أعرب رئيس الوزراء مُجددًا عن سعادته اليوم بكونه وسط هؤلاء الشباب.

وحضر الدكتور مصطفى مدبولي جزءًا من الحفل شاهد خلاله عروضًا فنية متميزة، ومنها العرض المُقدم من قِبل فرقة "مركز تنمية المواهب" بدار الأوبرا المصرية.