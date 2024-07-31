القوات المسلحة تنعي أول ضابطة في الجيش المصري

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أحمد جودة - القاهرة - تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة السيدة إبتسامات محمد عبد الله أول ضابطة فى الجيش المصرى والتى وافتها المنية عن عمر يناهز 97 عاما، وكان للفقيدة دورًا بطوليًا فى حرب فلسطين عام 1948 حيث حملت السلاح وشاركت فى عمليات تمريض مصابى العمليات أثناء الحرب بالمستشفى الميدانى الذى أعدته مصر داخل مدينة غزة.

وتتقدم القوات المسلحة لأسرتها بخالص العزاء داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.