جامعة كفر الشيخ تشارك في فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2024 بأنشطة ومسابقات رياضية وفنية واجتماعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 يوليو 2024 11:30 مساءً - تشارك جامعة كفر الشيخ في فاعليات اليوم الثانى من مهرجان العالم علمين بمدينه العلمين الجديدة بالنشاط الفنى والرياضي، وذلك في إطار مشاركة الجامعات المصرية بالمهرجان تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والشركة المتحدة وجامعة كفر الشيخ وقطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص الجامعة على تشجيع طلابها على المشاركة في الأنشطة الطلابية، لدورها في دعم وبناء شخصياتهم وتنمية درجة الوعي لديهم، مشيراً إلى أن فعاليات المهرجان تتضمن العديد من الأنشطة، والمسابقات الرياضية، والفنية، والاجتماعية، وقام طلاب الجامعة المشاركين في المهرجان في مجال الفنون التشكيلية بإظهار مهاراتهم وموهبتهم الفنية في الرسم، والتصميم الابتكاري، والأشغال الفنية.

ومن جانبه أضاف الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تحرص على توفير كافة أشكال الدعم لطلابها المشاركين في الفاعليات، مؤكداً ان الجامعة تشارك بفريق طلابي متميز يضم 12 طالبا وطالبة للمشاركة في أنشطة في الفنون التشكيلية، والأنشطة الرياضية والأشغال الفنية والتطوير والتصميم وكرة القدم