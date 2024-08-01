نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تقل عن جنيه.. مصدر لـ "دوت الخليج": زيادة تذاكر المترو خلال ساعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مصدر في الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، المعروف باسم "الخط الأخضر"، عن بدء تطبيق زيادة جديدة في أسعار تذاكر المترو خلال الساعات المقبلة، وذلك على جميع الخطوط.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" أن الزيادة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم غد، الخميس، الموافق الأول من أغسطس 2024.

وأكد المصدر أنه سيتم الإعلان عن الزيادة بشكل رسمي على جميع فئات التذاكر، وتشمل الفئات الأولى والثانية والثالثة، حتى ركوب جميع المحطات.

كما شدد المصدر على أنه سيتم مراعاة قيمة التخفيضات في أسعار اشتراكات المترو، وكذلك التذاكر الخاصة بالطلاب وذوي الإعاقة وأصحاب المعاشات.

وأوضح المصدر أن الزيادة تأتي بقرار من وزارة النقل، وبدورها تقوم الهيئة القومية للأنفاق بتعميم القرار على جميع خطوط المترو الثلاثة.

وأشار المصدر إلى أن نسبة الزيادة تتراوح ما بين جنيه إلى جنيهين في التذاكر على مختلف الخطوط.