مراسلة القاهرة الإخبارية: حداد وإضراب شامل من الفلسطينيين على إسماعيل هنية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 12:32 صباحاً - قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية برام الله، إنه منذ أن تم الإعلان عن اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، أعلن الفلسطينيون حداد وإضراب شامل على روحه، وأنهم نظموا مسيرات منددة بهذه الجريمة النكراء.

وأكدت "السلامين"، خلال رسالة على الهواء، أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس، أدان هذه العملية لجيش الاحتلال، وناشد جميع الجهات بفلسطين لتوحيد الصفوف لمواجهة هذا الاحتلال الغاشم.

وأضافت "السلامين"، أن أمين سر الأمين العام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، قال أن هذا التصعيد خطير فى المنطقة، داعيا لوحدة الصف الفلسطينى، كما دعا رئيس الوزراء محمد مصطفى، إلى نعى إسماعيل هنية، وتوحيد الصفوف الفلسطينية لمواجهة هذا الإحتلال، موضحة أن الشارع الفلسطينى حزين لاستمرار هذه الأحداث.