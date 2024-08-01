نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل حادث قطار مطروح - القاهرة: إصابة السائق والمساعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت هيئة السكك الحديدية عن تفاصيل حادث وقع مساء الأربعاء، 31 يوليو 2024، حيث انحرفت السيارة رقم 3529 أدف بالمقطورة رقم 8974 ي ر د عن الطريق الزراعي واصطدمت بجرار القطار رقم 1936 / 3204 الروسي المكيف المتجه من مرسى مطروح إلى القاهرة، وذلك بين بركة السبع وقويسنا.

وأوضح البيان الصادر عن الهيئة أنه في تمام الساعة 22:30، وقع الحادث بكم 63.200، مما أسفر عن سقوط البوجي الأمامي للجرار وتسبب في بعض التأخيرات. وقد أسفر الحادث أيضًا عن إصابة سائق القطار ومساعده، وتم نقلهما إلى مستشفى قويسنا العام بواسطة الإسعاف.

في استجابة سريعة، تم إرسال فرق الطوارئ لإزالة آثار الحادث من على الخط الطالع، بينما يتم تشغيل الخط النازل بشكل مؤقت لضمان استمرارية حركة القطارات في الاتجاهين.

ويأتي ذلك تأكيدًا لما نشره موقع دوت الخليج قبل قليل بشأن تفاصيل الحادث وسبب سقوط بوجي القطار.