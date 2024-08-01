مدبولي يشيد بمهرجان العلمين الجديدة ودور الشركة المتحدة في تسليط الضوء على التنمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 09:32 صباحاً - أشاد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، بالدور الذي تقوم به الشركة المتحدة من خلال مهرجان العلمين الجديدة فى تسليط الضوء على التنمية العمرانية المنطقة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم خلا زيارته لمهرجان العلمين الجديدة، إن ما تقوم به الشركة المتحدة في مهرجان العلمين الجديدة للعام الثاني على التوالي، "حاجة تفرح"، ويبقي ما يقدم هو جزء من قوة الدولة المصرية في جذب السياحة والاستثمارات.

وأشار دكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذه النوعية من المهرجانات تروج لمصر في الخارج بشكل أكثر من رائع وأنه لا يبالغ عندما يقول أنه عندما يقابل كبار المسئولين في دول عربية وأجنبية، يجدهم يتحدثون عن العلمين من واقع ما ينقل لهم من قلب مهرجان العلمين الجديدة.

واكمل رئيس الوزراء بأن دور المهرجان والشركة المتحدة هما ذراع لتسويق ما يحدث علي أرض مصر من إنجاز لأنه يحقق عوائد إيجابية على الدولة المصرية.

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوي الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية.

وشهد المهرجان تعاون مثمر مع كافة الوزارات والهيئات والشركة المتحدة، والتي حرصت على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ووفرت للجمهور في المنازل قناة U LIVe ليستطيع الجميع من متابعة ومشاهدة فعاليات المهرجان المختلفة والمتنوعة على التليفزيون، حيث تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 فعاليات متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.