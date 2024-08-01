إبراهيم عبدالجواد: الشكر لكل من نفذ وخطط وساعد في بناء مدينة العلمين الجديدة وهذا مثال حي للجمهورية الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 09:32 صباحاً - وجه الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، الشكر لكل من نفذ وخطط وساعد في بناء مدينة العلمين الجديدة، قائلًا: «أنا بدعي لكم ويارب تكون هذه المدينة في ميزان حسناتكم، ربنا يجعل المكان الحلو اللي اتعمر في ميزان حسناته».

وأشار «عبدالجواد» خلال تقديم برنامج «صباح العلمين»، الذي يُذاع يوميًا عبر شاشات وراديو «المتحدة»، ويقدمه مع الإعلامية لما جبريل، إلى أنه منذ زيارته لمدينة العلمين الجديدة يسيطر عليه 3 مفاهيم مهمة جدًا، مؤكدًا أن المفهوم الأول أن المدينة مثال حي على الجمهورية الجديدة «مصر الجديدة» التي يحب الجميع أن يراها.

وتابع: «بالإضافة إلى مفهوم جبر الخاطر وأن هناك العديد من مشاهد جبر الخواطر بالمواطن المصري في هذه المدينة»، موضحًا أن هناك حالة من جبر الخاطر لكل طوائف الشعب المصري.