نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الخميس 1 أغسطس 2024: توقعات وشهادات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس لليوم الخميس 1 أغسطس 2024، موضحةً أن الطقس سيتسم بالحرارة الشديدة والرطوبة على معظم الأنحاء، مع بعض التغيرات في الطقس في عدة مناطق.

تفاصيل الطقس

الطقس العام : يسود طقس شديد الحرارة ورطب نهارًا على أغلب الأنحاء، مع ميلان للحرارة والرطوبة ليلًا.

: يسود طقس شديد الحرارة ورطب نهارًا على أغلب الأنحاء، مع ميلان للحرارة والرطوبة ليلًا. فرص الأمطار: يتوقع ظهور أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق مثل حلايب، شلاتين، رأس بناس، أبوسمبل، أسوان، الوادي الجديد. كما يُتوقع نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.

تحذيرات الأرصاد

أصدرت الأرصاد الجوية تحذيرات خاصة للمحافظات الساحلية، حيث توجد فرصة لنشاط الرياح على شواطئ البحر المتوسط بمحافظات دمياط، الإسكندرية، الدقهلية، بورسعيد، كفر الشيخ، ومطروح.

الرياح ستصل سرعتها إلى 30-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى:

العظمى: 37°C

المحسوسة: 39°C

الصغرى: 26°C

السواحل الشمالية الغربية:

العظمى: 32°C

المحسوسة: 35°C

الصغرى: 24°C

السواحل الشمالية الشرقية:

العظمى: 34°C

المحسوسة: 37°C

الصغرى: 25°C

جنوب سيناء:

العظمى: 39°C

المحسوسة: 41°C

الصغرى: 30°C

شمال الصعيد:

العظمى: 40°C

المحسوسة: 42°C

الصغرى: 25°C

جنوب الصعيد وسلاسل البحر الأحمر: