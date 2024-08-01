لما جبريل: الشركة المتحدة حريصة على تقديم الشباب فى مهرجان العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 10:33 صباحاً - قالت الإعلامية لما جبريل، المتحدثة باسم مهرجان العلمين الجديدة ومقدمة برنامج "صباح العلمين"، أن الشركة المتحدة حريصة على دعم وتقديم الشباب خلال فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، مؤكدة أن الفرق الجديدة تقدم فعاليات فى المهرجان وتكون بشكل مجاني.

وأضافت خلال برنامج "صباح العلمين"، الذي يعرض على قنوات المتحدة: "الشركة المتحدة تدعم الشباب فى أي مجال وهذا دعم فى إطار توجهات الدولة.. والشركة المتحدة تدعم الشباب فى التمثيل والغناء والإعلام".

وأشارت الإعلامية لما جبريل إلى مهرجان العلمين يقدم تجربة سهلة ومريحة وأجواء مناسبة وتنظيم كبير تجعل من يشارك فى المهرجان يكون لديه رغبة فى تكرار التجربة وزيارة المهرجان مرة أخري.

ويقدم الإعلاميان إبراهيم عبد الجواد ولما جبريل، برنامج صباح العلمين من قلب مدينة العلمين الجديدة، في الفترة من ٧ إلي ٨ صباحا اعتبار من اليوم الخميس حيث ينقل البرنامج فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية.

ويعرض برنامج صباح العلمين علي قنوات الحياة و سي بي سي وقناة أون وقناة أون تايم سبورت والراديو ميجا ونغم وشعبى وراديو هيتس - راديو النيل وراديو اون سبورت والراديو ٩٠٩٠.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.