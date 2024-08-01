وزيرة التضامن ووزير الزراعة يبحثان مد مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية لأصحاب الحيازات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 11:29 صباحاً - عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور السيد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

تناول الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن مد مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية وتوفير الحياة الكريمة لمختلف فئات الشعب المصري.

وشهد اللقاء التوافق على توحيد الجهود بين كافة الجهات للوصول وبناء قاعدة بيانات محددة، وشمول أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة بالحماية التأمينية والاجتماعية والصحية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع علي ضرورة إعداد ورشة عمل مشتركة تتضمن عددًا من الآليات من أجل الوصول لأكبر فئة من أصحاب الحيازات وشمولها بالمظلة التأمينية، حيث ستشهد الفترة المقبلة تكثيف جهود العمل المشترك بين الوزارتين لرفع الوعي بالمزايا التأمينية التي سيحصلون عليها حال شمهولهم بالمظلة التأمينية.